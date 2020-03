Warszawa. Nowe oblicze starego budynku. XIX wieczna leśniczówka do remontu

Drewniana leśniczówka przy ul. Rydzowej 1 położona jest na skraju Lasu Kabackiego w pobliżu Powsina. Budynek powstał prawdopodobnie w 1890 r. i jest jednym z nielicznych na Mazowszu przykładów drewnianej architektury tego typu. Wyróżnia go to, że znajduje się "in situ" pośród lasu. Leśniczówka była wykorzystywana jako budynek mieszkalny i biuro. W rejestrze zabytków widnieje od 1987 r.