Warszawa. Nowe oświetlenie na 13 ulicach

13 warszawskich ulic zyska nowe oświetlenie dzięki programowi „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał umowę dotyczącą preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel.

Budżet całego projektu to 12,5 mln zł. 10,8 mln zł pokryje długoterminowa pożyczka z NFOŚiGW. Zostanie wypłacona w dwóch transzach: w 2020 roku i w 2021 r. Jej spłata ma nastąpić w latach 2021-2026.

Celem programu „SOWA” jest m.in. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Trzaskowski podkreśla, że średnia oszczędność energii przy nowym oświetleniu wyniesie aż 60 proc. Oznacza to roczne oszczędności energii elektrycznej ok. 720 MWh, co pozwala pokryć znaczną część kosztów inwestycji.