Warszawa. Nowy most przez Wisłę. Tylko dla pieszych i rowerzystów

Nowy warszawski most o długości 500 metrów ma mieć fantazyjny kształt: w najwęższym punkcie będzie miał prawie 7 metrów, nad taflą wody rozszerzy się do szesnastu metrów.

- Decyzja o budowie tego mostu to dla mnie symboliczny moment. Ta inwestycja idealnie oddaję wizję Warszawy, w którą wierzę. Miasta, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, a teraz - dzięki zmianom, które już rozpoczęliśmy - stanie się idealnym miejscem do życia - mówi prezydent Rafał Trzaskowski.