Warszawa. Obiady u Ady. Znów można pomóc

Ada, wyjątkowa oddolna inicjatywa kulturalno-społeczna, karmi ludzi od marca. W każdy piątek na zdrowy, wegetariański posiłek może tu przyjść każdy, niezależnie od sytuacji ekonomicznej. Kto może, płaci parę groszy do skarbonki - pieniądze pomagają przygotować kolejne porcje pożywienia. Na "adowe" posiłki przychodzą czasem naprawdę bardzo wygłodniali ludzie. Przy okazji mogą też liczyć na to, że w tym szczególnym domu kultury i empatii znajdą też materiały i przedmioty, które pomogą im w codziennym życiu - kosmetyki w małych opakowaniach, środki do prania, maszynkę do golenia, świeżą odzież, dobre, mocne buty, środki higieny i opatrunki, medykamenty, witaminy.