Warszawa. Obywatel Gruzji poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany na Lotnisku Chopina

Dagmara Bielec-Janas ze Straży Granicznej przekazała, że do zdarzenia doszło w sobotę na warszawskim Okęciu. 36-letni obywatel Gruzji przyleciał do Warszawy samolotem z Kijowa.

"Jego dane figurowały w bazie Interpolu, jako osoby poszukiwanej przez rosyjski wymiar sprawiedliwości do sprawy związanej z oszustwami" - poinformowała funkcjonariuszka Straży Granicznej, cytowana przez PAP.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Gruzina w celu realizacji czerwonej noty Interpolu.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut niszczenia lub ukrywania dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem. 36-latek przyznał się do winy, grozi mu teraz do dwóch lat więzienia.