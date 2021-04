Warszawa. Oceń pracę Urzędu Dzielnicy Ursynów. Trzy możliwości

Jak przekazał Urząd Dzielnicy Ursynów w komunikacie, zamontowane skrzynki zawierają trzy przegródki przeznaczone odpowiednio dla oceny pozytywnej, neutralnej bądź negatywnej. To pozwoli na bieżąco monitorować poziom satysfakcji mieszkańców ze sposobu, w jaki zostali obsłużeni podczas załatwiania spraw w urzędzie .

- Dotychczas mieszkańcy nie mieli możliwości wyrażenia opinii w tak prosty sposób, który nie angażuje ani czasu, ani szczególnej uwagi. Oczywiście, trafiały do nas składane na piśmie sugestie od mieszkańców, zarówno tych bardzo zadowolonych, jak i nie do końca usatysfakcjonowanych. Każdego miesiąca były to pojedyncze przypadki, a chcemy poznać opinię większej liczby mieszkańców - powiedział wiceburmistrz Ursynowa Jakub Berent.