Warszawa. Oczyszczalnia ścieków Czajka. Trwają prace zgrzewcze przy rurociągu

- Rurociąg jest już prawie w połowie drogi do mostu pontonowego - powiedział rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Trwają prace zgrzewcze po praskiej stronie Wisły. Jeszcze w środę konstrukcja ma zostać naciągnięta na most i odciążyć Wisłę, do której są spuszczane ścieki.

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka. Wojsko zbudowało most pontonowy (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

- To jest potężna konstrukcja - powiedział w środę rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Trwają prace nad budową alternatywnego systemu nad Wisłą, dzięki któremu będzie można przesyłać warszawskie ścieki do oczyszczalni Czajka.

- Rurociąg jest już prawie w połowie drogi do mostu pontonowego, prace zgrzewcze są prowadzone po stronie praskiej rzeki - dodał Kieruzel.

Jeszcze wieczorem konstrukcja ma znaleźć się nad Wisłą. - W czwartek pierwsza nitka rurociągu będzie na moście, wtedy rozpoczniemy montaż drugiej nitki - stwierdził rzecznik Wód Polskich. Tego dnia będzie już można przesyłać nią część ścieków.

Awaria w oczyszczalni. Od soboty ścieki mają płynąć nowym rurociągiem

Druga nitka będzie naciągana od czwartku. W piątek trafi na most. Całość ścieku wpływającego obecnie do Wisły będzie przepompowywana do oczyszczalni Czajka od soboty.

Prezydent Warszawy stwierdził z kolei, że dojdzie do tego wcześniej. - W piątek wieczorem ścieki przestaną płynąć do Wisły - powiedział na konferencji zorganizowanej po zebraniu sztabu kryzysowego. I zapewnił, że do Wisły nie wpływają ścieki przemysłowe.

Konstrukcja może pozostać na Wiśle do zimy. - Myślimy, że te dwa, dwa i pół miesiąca, jest to optymalny czas, żeby albo wyremontować ten kolektor, który uległ awarii, albo znaleźć inne rozwiązanie, jeżeli naprawa miałaby trwać wiele miesięcy, to trzeba byłoby znaleźć inne rozwiązanie, wiem, że wodociągi nad tym pracują - powiedział Kieruzel.