Warszawa. Od niedzieli zmiana rozkładów jazdy SKM

Od poniedziałku, 9 listopada większość pociągów SKM linii S9 będzie zaczynała i kończyła kursy na stacji w Legionowie. W ciągu doby jedenaście pociągów z Warszawy dojedzie do Legionowa, dziewięć do Legionowa Piasków, a dwa do Wieliszewa. W kierunku Warszawy z Legionowa będzie odjeżdżało jedenaście pociągów, z Legionowa Piasków – siedem, a z Wieliszewa – trzy. Szczegóły można znaleźć w rozkładach jazdy na stronie internetowej.