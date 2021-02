Warszawa. Odeszła łączniczka "Ula" z Batalionu "Zośka". Miała 95 lat

Dorastała w patriotycznej rodzinie. Jej ojciec w młodości wstąpił do Legionów, ale po odniesieniu w 1920 roku bitewnych ran wycofał się z wojska. Został farmaceutą. Pracował w Częstochowie. Tu też w 1925 roku urodziła się Urszula Katarzyńska i tu też skończyła cztery klasy w prywatnej szkole Zofii Folfasińskiej.

Rodzina w latach 30. przeniosła się do Warszawy, bo ojciec dostał posadę w stołecznym ZUS-ie. Dalszą edukację Urszula Katarzyńska odbywała w szkole powszechnej przy ul. Chełmskiej, a następnie w prywatnej szkole przy ul. 6 Sierpnia. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdała do Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi przy pl. Trzech Krzyży i wstąpiła do działającej tu drużyny harcerskiej.