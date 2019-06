Warszawa. Ogień w Warsaw Hub. Nowe fakty ws. pożaru

Pożar w Warsaw Hub. Służby zakończyły oględziny na miejscu zdarzenia. Budynek został przekazany administratorowi. Jednak na razie policja nie może wykluczyć żadnej hipotezy na temat przyczyn pożaru.

Pożar w kompleksie Warsaw Hub (PAP)

- Zbieramy dalej materiały, wszystkie informacje i na pewno będziemy chcieli poznać relacje pracowników, którzy tam pracują, tak, aby odtworzyć, w jaki sposób mogło dojść do tego zdarzenia. Te wszystkie informacje zostaną przekazane do biegłego do spraw pożarnictwa. On rano uczestniczył z nami w oględzinach - powiedział w rozmowie z PAP Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Na razie ciężko stwierdzić, co było przyczyną pożaru. - Bierzemy pod uwagę zarówno zdarzenia losowe, czyli jakiś samozapłon, awarię czy usterkę, jak i działanie powodowane chociażby przez człowieka - czy to umyślne, czy też nieumyślne - dodał Mrozek. To wyjaśni ekspertyza biegłego. Jak wynika z nieoficjalnych informacji będzie ona gotowa za ok. 2-3 tygodni.

Pożar wybuchł w piątek późnym wieczorem na 25. piętrze wieżowca Warsaw Hub w centrum Warszawy. Spaliła się zewnętrzna osłona, która ochraniała pracowników przed wiatrem. Jednak konstrukcja budynku nie jest zagrożona zawaleniem.

W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. W tym czasie nie było pracowników ani ochrony. Pożar udało się opanować około godziny 3 w nocy, o 5.15 pożar został ugaszony.

W momencie kulminacyjnym na miejscu w akcji brało udział 120 strażaków. Na miejsce wezwano wsparcie spoza Warszawy, żeby zmienić ratowników, którzy zaczęli akcję.

The Warsaw Hub to kompleks, który ma być oddany do użytku w przyszłym roku. Składają się na niego trzy wieże: dwie o wysokości 130 metrów i jedna niższa - 86-metrowa.

