Warszawa. Ogłoszono przetarg na przebudowę placu Pięciu Rogów

Przygotowania do przebudowy placu trwają od kilku lat. Rozpoczęły się od konsultacji społecznych i konkursu architektonicznego, który rozstrzygnął najważniejsze założenia inwestycji. Na tej podstawie Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowania kompleksowej dokumentacji budowlanej. Po uzyskaniu ostatniego uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekt jest już gotowy do realizacji.

Oferty w przetargu można składać do 24 lipca br. Jeżeli uda się go rozstrzygnąć, prace powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku – poinformował stołeczny ratusz.

Warszawa. Miejsce spędzania wolnego czasu

Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Ważnym elementem koncepcji jest wprowadzenie zieleni – drzew liściastych o ukształtowanej wysokości i koronie, a także fontanny. Uwzględniono również spójną stylistycznie małą architekturę z licznym siedziskami. Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i w jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne „pastorały”.

Warszawa. Przebudowa ulic

Zakres inwestycji znacznie wykracza poza sam plac. Przebudowę przejdzie ul. Szpitalna (do ul. Górskiego) i Krucza (do Al. Jerozolimskich). Zyskają nową nawierzchnię jezdni i chodnika. Trotuary zostaną poszerzone, aby pomieścić duży ruch pieszy. Przebudowa czeka również placyk na osi ul. Kruczej w pobliżu skrzyżowania z ul. Widok. Zamiast chaotycznego parkingu dla kilkunastu aut znajdą się tu drzewa i ławki.

Projekt wiąże się też ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Autobusy zostaną skierowane na ul. Szpitalną, zaś ul. Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i ul. Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako „strefa zamieszkania”, co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekroju jezdni.