Warszawa. Ogólnopolski Strajk Kobiet. Zablokowane ulice w centrum

W poniedziałek 26 października o godz. 16.00 rozpoczęła się kolejna manifestacja zapowiadana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Doszło do blokady wielu ulic w centrum stolicy.

Protest w Warszawie. Fala sprzeciwu po decyzji TK ws. aborcji

Jest to odpowiedź na ogłoszony w czwartek 22 października wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja w przypadku upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z obowiązującą konstytucją. Chodzi m.in. o zakaz przerywania ciąży w momencie wykrycia zespołu Downa u dziecka, co do tej pory było dozwolone w Polsce.