Warszawa. Oszczędne nowe tramwaje

Wynik zużycia energii okazał się lepszy niż zaoferował producent. Średnie zużycie energii elektrycznej w tramwaju Hyundai na jednego pasażera na kilometr jest o ok. 29% mniejsze niż w jednym z nowszych niskopodłogowych wagonów kupionych kilka lat temu. Tramwaj Hyundai do przewiezienia jednego pasażera na odcinku 1 km w ciągu godziny zużyje 15 Watów. Tymczasem osobowe samochody elektryczne potrzebują do tego dwa razy więcej energii – około 30 Watów na godzinę.