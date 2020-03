Warszawa oszczędzi 60 mln na odśnieżaniu ulic

20 mln zł wydał ZOM na odśnieżanie dróg. To oznacza, że Warszawa oszczędzi tej zimy ok. 60 mln zł. Odśnieżarki do tej pory wyjechały na ulice tylko 11 razy.

Pługi odśnieżające warszawskie ulice nie były tej zimy zbyt często w użyciu. (Getty Images, Fot: NurPhoto)

Śnieg padał tej zimy w Warszawie tylko raz. To nie znaczy, że pługi i posypywarki nie były potrzebne. Na stołeczne ulice wyjechały 11 razy. To 5 razy mniej, niż miało to miejsce w ubiegłych latach.

- Dla służb oczyszczania miasta największym wyzwaniem nie jest działanie podczas opadów śniegu, ale spadek temperatury poniżej zera stopni. Przy opadach czy wysokiej wilgotności występuje wtedy zagrożenie gołoledzią. W tym sezonie 10 na 11 akcji dotyczyło właśnie takich warunków - mówi Gazecie Wyborczej Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Drogowcy posypali solą stołeczne ulice osiem razy. Koszt jednego takiego działania to 1,1 mln zł. Podczas pozostałych akcji, drogowcy zabezpieczali m.in. mosty i wiadukty przed gołoledzią.

Pługi będą w gotowości do połowy kwietnia. Już wiemy, że będzie to jedna z "najtańszych" zim dla stołecznego ratusza. Na drugim biegunie znajduje się zima w sezonie 2009/10. Odśnieżanie ulic i chodników kosztowało wtedy 110 mln zł. Na przyszłą zimę najprawdopodobniej zostanie w budżecie 60 mln zł. Ratusz przewidział na odśnieżanie miasta 80 mln zł.

