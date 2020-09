Warszawa. Otwarcie nowej szkoły podstawowej na Białołęce

Nowa szkoła powstała we wschodniej części Białołęki, przy ul. Ruskowy Bród 19. W tym roku szkolnym zapisało się do niej 323 dzieci. Utworzono 15 oddziałów, w tym 3 klasy pierwsze i 4 oddziały przedszkolne. W rejonie jest jednak zameldowanych ponad 1000 dzieci, które będą mogły uczęszczać do tej placówki.

- Kolejny z rzędu nowy rok szkolny inaugurujemy w nowej placówce - tym razem w szkole podstawowej we wschodniej części dzielnicy. Jestem przekonany, że to miejsce będzie sprzyjało nauce i rozwijaniu zainteresowań. Cieszę się z każdej inwestycji oświatowej na Białołęce, bo dzielnicy, która tak szybko się rozwija, nowe szkoły i przedszkola są bardzo potrzebne – powiedział Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Budynki, które korzystają z odnawialnych źródeł energii przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji to 55 mln zł.

- Białołęka to dzielnica ogromnych wyzwań, ale ich realizacja przynosi też wiele satysfakcji. Bardzo się cieszę z kolejnej, nowoczesnej szkoły w naszej dzielnicy. Od lat zabiegamy, by na Białołęce powstawały nowe żłobki, przedszkola i szkoły. I to się udaje – dzięki współpracy radnych, władz dzielnicy i miasta. Będziemy nadal pracowali, by kolejne, tak potrzebne na Białołęce inwestycje oświatowe, mogły być realizowane – dodała Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy.