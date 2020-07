Warszawa. Otwarto skwer Wojciecha Młynarskiego w Komorowie

Warszawa. Wojciech Młynarski patronem skweru w Komorowie

Podczas otwarcia skweru przemawiała wójt gminy Michałowice, na terenie której leży Komorów Małgorzata Pachecka. Wójt podkreślała, że położenie skweru powoduje, że będzie on codziennie odwiedzany przez wielu mieszkańców Komorowa.

- To miejsce, przez które muszą przejść wszyscy komorowianie w drodze do kolejki WKD lub sklepów. A zatem najlepsze chyba miejsce do uhonorowania najfajniejszego i najbardziej znanego polskiego tekściarza - powiedziała Pachecka