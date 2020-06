Warszawa. Otwarty Trakt Lubelski. Autobusy wrócą na trasy

Trakt Lubelski jest jednym z najstarszych szlaków komunikacyjnych w Warszawie. Przebudowa odcinka drogi od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej rozpoczęła się wiosną 2019 r.

Warszawa. Nowa jezdnia

Zrealizowana inwestycja objęła budowę nowej jezdni o długości ok. 2 km, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Przebudowano istniejący chodnik po stronie wschodniej oraz wybudowano nowy chodnik i drogę rowerową po stronie zachodniej. Powstał także skuteczny system odprowadzania wody opadowej z drogi. Wybudowane zostały: nowe oświetlenie uliczne, azyle na przejściach dla pieszych oraz zatoki autobusowe. Istotnym elementem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej. Pojawiła się także nowa zieleń: krzewy, kwiaty i trawniki – poinformował ratusz w komunikacie.

Warszawa. Wrócą linie autobusowe

Dodatkowe kursy uruchomione będą pomiędzy pętlą Wiatraczna a ulicą Skalnicową w dni powszednie, w godzinach szczytu (ramowo w godzinach: 6-9 oraz 15-19), co 30 minut. Razem z kursami podstawowymi linii (tj. na pełnej trasie do osiedla Aleksandrów) zapewnią częstotliwość co 15 minut na odcinku Wiatraczna – Ośrodek Szkoleniowy. Na swoje stałe trasy powrócą także autobusy linii 702 i N72. Autobusy pozostaną na ulicach Borków i Juhasów - po wycofaniu linii 142 będą jeździły tu autobusy 219.