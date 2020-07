Warszawa. Paluch przyjął łącznie 135 psów z Radys

Warszawa. Więcej adopcji

Warszawa. Wolontariusze poszukiwani

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie szuka pełnoletnich osób chętnych do pomocy, które dysponują wolnym dniem od poniedziałku do piątku. Wolontariusze regularnie przychodzą do placówki i oferują długofalowe wsparcie. Ich zadania to spacery z psami, szukanie nowych domów poprzez ogłoszenia i udział w akcjach promocyjnych, socjalizacja oraz pielęgnacja zwierząt.