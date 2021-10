Warszawa. Panika w autobusie. Wybuchła chłodnica

Jak dowiedział się portal TVN Warszawa od Łukasza Płaskocińskiego ze straży pożarnej, staranowana osoba trafiła do szpitala. Służby pracujące w miejscu zdarzenia na Woli - cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie - szybko doprowadziły do udzielenia pomocy potrzebującym i udrożnienia trasy. Przyczyny awarii systemu chłodniczego w pojeździe komunikacji, w wyniku której zawartość instalacji chłodniczej wylała się do wnętrza i na ulicę, badać będzie zespół powołany przez zarządcę taboru, Arrivę. Autobus produkcji Solaris był nowy, wyprodukowano go w 2016 roku, był regularnie serwisowany zgodnie z zalecanymi normami.