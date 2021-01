Warszawa. Pijana kierowała autem i spowodowała kolizję. Mieszkańcy zapobiegli tragedii

Jak przekazała mł. asp. Iwona Kijowska z warszawskiej policji, w czwarte kwadrans po północy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, patrolujący dzielnicę Mokotów w stolicy, otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic pobliscy mieszkańcy ujęli kobietę, która doprowadziła do kolizji drogowej. Jak wynikało z ustaleń świadków zdarzenia, kierująca autem była kompletnie pijana.

- Kierująca Nissanem nie zachowała bezpiecznej odległości za poprzedzającym ją pojazdem marki Renault Captur, który zatrzymał się na skrzyżowaniu z czerwonym światłem, w wyniku czego najechała na jego tył, doprowadzając do uszkodzenia – podała mł. asp. Iwona Kijowska.

Warszawa. Pijana kierująca zaproponowała łapówkę

- Pomimo zakrytych ust i nosa za pomocą maseczki higienicznej od kierującej Nissanem wyczuwalna była silna woń alkoholu. Po chwili na miejsce zdarzenia przybył znajomy kobiety, ta zadzwoniła do niego, prosząc o pomoc. Według jej planu mężczyzna miał oświadczyć, iż to on, był kierującym sprawcą kolizji, a ona pasażerką pojazdu – dodaje mł. asp. Kijowska.