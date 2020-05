Warszawa. Pijany listonosz dostarczał przesyłki

Warszawa. Mieszkańcy dostrzegli nietrzeźwego listonosza

Około godziny 17.30 strażnicy zauważyli przed budynkiem przy ulicy Powstańców Śląskich mężczyznę w charakterystycznej kurtce oraz z torbą na kółkach. Kiedy do niego podeszli, od razu poczuli zapach alkoholu. 58-latek miał problem z utrzymaniem równowagi i mówił bardzo niewyraźnie. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, jeden z adresatów przesyłek, które dostarczał, poczęstował go alkoholem, a on nie odmówił.