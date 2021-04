Warszawa. PISF odmówił dofinansowania filmu Śpiewaka. Tematem reprywatyzacja

Śpiewak podkreśla natomiast, że "odniósł wrażenie, że komisja PISF jest w ogóle niechętnie nastawiona do tematu filmu o reprywatyzacji". Jak ocenia, jest to "zdumiewające, że taki dokument dotąd nie powstał, to szczerze mówiąc zarzut, który należy postawić polskim i warszawskim filmowcom".