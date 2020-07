Warszawa. Plantacja marihuany z tabliczką "Wysiana łąka, prosimy nie wpuszczać psów"

- Miejsce plantacji wskazał nam jeden z mieszkańców. Sprawa została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo w celu usunięcia roślin. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie zlikwidowana - powiedział w poniedziałek Wirtualnej Polsce Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej w Warszawie. Późnym wieczorem jednak uzyskaliśmy informację ze straży miejskiej, że plantacja została już zlikwidowana.

Nie był on jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób plantacja została zabezpieczona do czasu jej likwidacji. Uprawa konopi indyjskich jest w Polsce zabroniona i grozi za nią do 3 lat wiezienia. Może jednak być hodowana na podstawie specjalnego zezwolenia.