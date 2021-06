Warszawa. Początek wakacji. Od soboty zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy nie będą podjeżdżały do szkół. W związku z tym zawieszone zostaną kursy linii 121, 326 i 522 realizowane w dni nauki szkolnej. Autobusy linii 153 nie będą podjeżdżały do przystanku Czerwonych Beretów, 163 i 164 do przystanku Powsinek, 181 do Cmentarza Północnego, a linii L24 do Chylic.