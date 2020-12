Warszawa. Podpalenie klubu przy Foksal. Gangster "Fama" przed sądem

Warszawa. "Fama" nie przyznaje się do winy

"Pytany przez prokuratora dlaczego nie dotarł na miejsce zbiórki do udziału w imprezie powiedział, że wysiadł z auta wcześniej, bo szedł jeszcze do kościoła. Wtedy miał 'wystraszyć się zamaskowanych ludzi, którzy biegli w jego kierunku' i dlatego 'uciekł do klatki, gdzie został zatrzymany'. W ocenie prokuratora, który prowadził to postępowanie wyjaśnienia 'Famy' stanowią 'nad wyraz infantylną linię obrony i w żadnej mierze nie korespondują z materiałem dowodowym'" – opisuje PAP.