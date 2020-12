Warszawa. Pogoda. Czeka nas słoneczna niedziela

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie początkowo zachmurzenie małe, po północy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie nad ranem miejscami wystąpią opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, miejscami też marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -3°C do -2°C wystąpi w pierwszej części nocy, nad ranem wzrost temperatury do około 2°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni.

Pogoda w Polsce. Niedziela piękna i słoneczna

Spodziewana sytuacja synoptyczna będzie faworyzować wyraźny napływ suchszych warstw powietrza nad poszczególnie poziomy troposfery, a zwłaszcza w jej dolną część. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia warunków do zaistnienia słonecznego dnia. Ogranicza to bowiem rozwój niskich chmur, do jakich przywykliśmy w tym miesiącu. W niedzielę najwięcej pogodnego nieba prognozowane jest na południu, w centrum i wschodzie. Na zachodzie i północy pojawią się wprawdzie chmury, ale poziomu wysokiego. Sprawi to prawdopodobnie efekt zmętnionego nieba z częściowo ograniczonym dostępem do słońca. Najważniejszy jest jednak fakt, że w całym kraju panować ma stabilna pogoda bez opadów atmosferycznych.