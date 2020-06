Warszawa. Pogoda na weekend. Upał, gwałtowne burze i ochłodzenie

Pogoda. Sobota, 13 czerwca

W sobotę do południa prawie w całym kraju będzie pogodnie i w miarę słonecznie, a przelotne opady deszczu, a nawet pojedyncze burze mogą pojawiać się tylko w pasie od województwa łódzkiego i Mazowsza przez Świętokrzyskie i Lubelszczyznę po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

W prawie w całym kraju będzie upalnie, bo do 28 do 30 stopni (w cieniu), z tym, że w województwie lubuskim słupek rtęci może dobić nawet do 31-32 stopni. Chłodniej będzie tylko na północnym wschodzie, tam termometry zatrzymają się pomiędzy 20, a 24 kreską.