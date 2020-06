Warszawa. Pogoda. Środa, 17 czerwca. Ostrzeżenie przed burzami

Pogoda. Środa, 17 czerwca

Popołudniowe dzisiejsze burze będą gwałtowne i towarzyszył im będzie intensywny, chwilami ulewny deszcz – nawet do 20-30 litrów/m2, grad i porywisty wiatr do 70 – 90 km/h. Tych najgwałtowniejszych burz z niszczycielskim wiatrem nawet do 100 km/h należy się spodziewać na Mazurach i Podlasiu, na Mazowszu i Lubelszczyźnie oraz w Świętokrzyskim i na północy Śląska oraz Małopolski.