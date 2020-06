Warszawa. Pogoda. Środa, 3 czerwca

W środę w Warszawie będzie zachmurzenie duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 18 st. C.

Prognoza. Polska. Środa, 3 czerwca

W środę we wschodniej połowie kraju oraz na krańcach zachodnich zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. W województwach wschodnich i wzdłuż zachodniej granicy możliwe burze z opadem 10-15 mm. Od Pomorza po Śląsk na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna od około 14°C na południowym wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat i miejscami nad morzem do 18°C w centrum i 22°C na zachodzie. Wiatr na wschodzie i północy słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na pozostałym obszarze na ogół słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.