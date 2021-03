Warszawa. Pogoda. W czwartek przelotne opady śniegu

W czwartek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór także z rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C do 4°C. Będzie wiał wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północy.

W nocy z czwartku na piątek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże, w pierwszej połowie nocy z rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe, przelotne opady śniegu. Lokalnie pojawią się silne zamglenia lub krótkotrwale mgły marznące ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od -5°C do -2°C. Spadek temperatury poniżej 0°C lokalnie będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Będzie wiał wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

Pogoda w Polsce. "Mały atak" zimy

- Po mroźnym tygodniu temperatury mogą wzrosnąć do ok. 5-6 st. C. Na razie wciąż jednak nie widać wiosny z temperaturą po 12-15 stopni – powiedział Walijewski. Zaznaczył przy tym, że najwyższą sprawdzalność mają prognozy na dwie najbliższe doby.