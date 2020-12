Warszawa. Pogoda. W czwartek słonecznie

W czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich, północy i północnym wschodzie województwa możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Pod wieczór, na krańcach zachodnich, możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 1°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany, po południu porywisty, południowo-wschodni.

W nocy z czwartku na piątek na południu województwa wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze będzie zachmurzenie duże. Postępujące od zachodu regionu opady śniegu i śniegu z deszczem, przejściowo opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -3°C do -1°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

Pogoda w Polsce. W czwartek możliwy śnieg

Czwartkowy poranek przyniesie solidny mróz. Na przeważającym obszarze Polski temperatura obniży się do -7/-6 st. C. Najniższe wartości wystąpią na Przedgórzu Sudeckim, w Kotlinie Kłodzkiej, na Podhalu i w Bieszczadach termometry wskażą nawet -12/-10 st. C!