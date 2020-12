Warszawa. Pogoda. W niedzielę pochmurno, ale bez śniegu

W niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie duże. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na południu województwa również deszczu lub mżawki. Do południa miejscami mgły ograniczą widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C do 2°C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków wschodnich.