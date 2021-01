Warszawa. Pogoda. W niedzielę słońce zza chmur

W niedzielę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże, gdzieniegdzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C do 0°C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -2°C. W przypadku większych przejaśnień możliwe lokalne spadki temperatury do -6°C, zwłaszcza na północy regionu. Będzie wiał wiatr słaby, w drugiej połowie nocy, na północny i zachodzie, chwilami umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

Pogoda w Polsce. W ciągu dnia duże zachmurzenie

Choć nad krajem nie prognozuje się wędrówki stref frontowych ani obecności niżu, to w ciągu dnia istnieje szansa na rozwój bardzo lokalnych stref ze słabymi opadami śniegu. Prognozy numeryczne nie są do końca ustabilizowane gdzie taki opad mógł by wystąpić, gdyż mówimy o zjawiskach mocno ograniczonych.