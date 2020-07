Warszawa. Pogoda w sobotę, 18 lipca. Może zagrzmieć

W sobotę na Mazowszu będzie początkowo zachmurzenie małe. Później nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Mogą wystąpić burze, lokalnie z małym gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz wyniesie do 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 25°C do 27°C. Będzie wiał wiatr na ogół umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.