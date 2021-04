Warszawa. Pogoda. W środę deszcz i śnieg

W nocy ze środy na czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie całkowite. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami, głównie na południu, także śniegu. Prognozowana suma opadów wyniesie miejscami do około 10 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 2°C. Będzie wiał wiatr przeważnie umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, porywisty, po północy na wschodzie i południu słabnący, północno-zachodni i północny.

Pogoda w Polsce. Śnieżyce możliwe nawet w maju

Atak zimy z maja był tym bardziej dotkliwy, że największe opady śniegu przyniósł na obszarach, które zwykle są najcieplejsze i gdzie śniegu jest najmniej. Co więcej, nadszedł on po wielu wiosennych dniach w marcu i kwietniu, kiedy przyroda była już bardzo rozwinięta. Warto przy tym zaznaczyć, że po wielkich śnieżycach z 3 maja, kolejnego dnia padł rekord temperatury minimalnej dla tego miesiąca. W Toruniu o świcie słupek rtęci spadł bowiem aż do -7,2 st. C, bijąc poprzedni rekord z 1953 roku z Lęborka o niecały 1 st. C.