Warszawa. Pogoda. W środę słońce i 13 st.

W środę w stolicy będzie prawie wiosenna pogoda. Zza chmur wyjrzy słońce. Termometry pokażą aż 13 st. C.

W środę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami małe. Początkowo miejscami wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C na północnym wschodzie do 14°C na zachodzie i południu. Będzie wiał wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy ze środy na czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Miejscami, głównie na północnym wschodzie, wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 3°C. Będzie wiał wiatr słaby, południowo-zachodni.

Pogoda. Czekają nas ciepłe dni. Nawet 18 st. Celsjusza

Pogoda w nadchodzących dniach będzie kształtować się pod wpływem ciepłych mas powietrza z południa. Dzięki temu możemy spodziewać się wysokich temperatur, gdzieniegdzie będzie to nawet 18 st. C. Ochłodzenie napłynie do Polski dopiero pod koniec tygodnia.

W środę czeka nas jeszcze cieplejsza aura niż we wtorek. Rano lokalnie wystąpią mgły, które z przebiegiem dnia powinny zanikać. Powietrze napływające z południowego zachodu sprawi, że temperatura na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej sięgnie 18 st. C. Odczuwalnie chłodniej będzie na Suwalszczyźnie - tam mieszkańcy muszą przygotować się na 6 st. C. W okolicach centrum kraju temperatura wyniesie 13 st. C.

Kolejny dzień tygodnia ponownie przyniesie wysokie temperatury, a pogoda sprzyjać będzie aktywnościom na świeżym powietrzu. Najzimniej będzie w rejonie Suwałk - w dzień termometry nie powinny wskazywać więcej niż 8 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie w centralnej i zachodniej części kraju. Mieszkańcy Kalisza i Zielonej Góry odczują 16 st. C. Z kolei w Krakowie i na południu ujrzymy do 19 st. C. Spodziewać można się również słabego i spokojnego wiatru z południowego zachodu.

Jarosław Gowin "jak furiat"? Adam Bielan apeluje