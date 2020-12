Warszawa. Pogoda. W środę więcej słońca

Pogoda. W środę i w czwartek nadal ładnie

Napływ chłodnych mas powietrza i nocne rozpogodzenia sprawią, że noce w środku tygodnia nadal będą mroźne. I tak w środę rano odnotujemy od minus 1-2 stopni na zachodzie do minus 4 na wschodzie, a w okolicach Zakopanego i w Bieszczadach do minus 7 stopni. Natomiast w czwartkowy poranek od minus 1-2 na północnym wschodzie, do minus 4 na południu, z tym że w górach na wysokości około 1000-1500 m ponowny zjazd temperatury do minus 6 stopni. Natomiast w ciągu dnia przy sporej ilości słońca temperatura podskoczy o kilka kresek i w środę na wschodzie kręcić się będzie w okolicach zera, a na zachodzie dobije do 2 stopni na plusie. W czwartek na termometrach zobaczymy od 0-2 stopni na zachodzie do plus 3-4 na południowym wschodzie.