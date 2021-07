Warszawa. Polało, zaszalało. Nawałnica narobiła kłopotów

Groźny front burzowy nad Mazowszem doprowadził do ulewnych deszczy i wyładowań. Straż pożarna miała ręce pełne roboty. Do pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy walczyli z połamanymi konarami, podtopieniami ulic i piwnic, zerwaniami trakcji. Do zalania doszło w wielu domach oraz w markecie.