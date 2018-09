Warszawa: policja rozbiła gang narkotykowy. Przemycili łącznie ponad 400 kg marihuany

Od ponad roku funkcjonariusze policji oraz służb specjalnych pracowali nad sprawą jednej z większych mazowieckich narkotykowych szajek, zajmujących się przemytem oraz handlem narkotyków.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani mogli przemycić i wprowadzić do obrotu prawie pół tony marihuany, 20 kilogramów kokainy oraz 30 tys. tabletek ekstazy.

Wszystko wskazywało na to, że środki odurzające oraz substancje psychotropowe były przywożone do Polski z kilku krajów, głównie z Holandii. Trafiły one na warszawski rynek. Były rozprowadzane także w powiecie wołomińskim i płockim. Policjanci ustalili, że przestępcy zaczęli działać już w 2007 roku, a przemyt i handel narkotykami był ich głównym źródłem dochodu.