Warszawa. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo

Wolscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o zabójstwo. Zdaniem śledczych zadał koledze trzy ciosy nożem w klatkę piersiową. Grozi mu nawet dożywocie.

Do zabójstwa doszło kilka dni temu na Woli. Policjanci zostali wezwani do budynku, gdzie doszło do kłótni. Na miejscu zastali mężczyznę z śladami krwi na twarzy. W drugim pokoju leżał jego nieprzytomny znajomy.