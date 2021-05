Warszawa. Policjanci odzyskali skradziony plecak. Obywatel Ukrainy "ujmująco podziękował"

- Zaraz po powrocie wziął kartkę papieru i napisał na niej to, co chciał przekazać. Podziękowania przyniósł do komendy. Wysłał też zdjęcie swojego pisma mailem. Tłumaczył, że starał się pisać po rosyjsku, bo pomyślał, że rosyjski łatwiej będzie nam zrozumieć niż ukraiński. Wciąż powtarzał, że nigdy by nie przypuszczał, że coś tak dobrego go spotka, że znajdą się tacy policjanci, tacy ludzie, którzy będą chcieli pomóc, którzy się zaangażują i będą aż tak uczciwi – powiedziała nadkom. Węgrzyniak.