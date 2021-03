Warszawa. Policjantka założyła zbiórkę dla okradzionej 95-latki. Zebrano olbrzymią kwotę

Komenda Stołeczna Policja poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło 3 marca tego roku.

Na komendę w warszawskiej dzielnicy Mokotów zgłosiła się starsza, zapłakana kobieta, poruszająca się o lasce. 95-letnia Pani Weronika powiedziała policjantom, że dzień wcześniej, gdy wracała z zakupów do jej mieszkania za nią wszedł nieznany jej mężczyzna z kobietą.

Warszawa. Podawał się za pracownika administracji

- Mężczyzna przedstawił się jako kierownik wodociągów, a kobieta, że jest pracownikiem administracji. Mężczyzna oświadczył, że w bloku pękła rura i nakazał Pani Weronice napuścić wody do wanny, aby miała możliwość, chociaż zrobić sobie herbatę, podczas naprawy usterki. Nakazał jej lać wodę i patrzeć czy nie wybija – opisuje mł. asp. Paulina Ziobro z KSP.

95-latka, mająca zaufanie do ludzi, zrobiła to, co mężczyzna jej kazał. Jak się okazało w tym czasie podający się za administratora nieznajomy wraz z kobietą splądrowali mieszkanie Pani Weroniki. Sprawcy zabrali pieniądze w kwocie 10.000 złotych, które kobieta odkładała przez 11 lat na remont mieszkania oraz operację oka.