Warszawa. Południowa obwodnica budzi sprzeciw mieszkańców

Mieszkańcy miejscowości na południe od Warszawy protestują przeciwko budowie obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Chodzi o autostradę A50.

Styczeń 2020. Budowa mostu Południowego. Przeprawa będzie stanowić fragment Południowej Obwodnicy Warszawy (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Budowa autostradowej obwodnicy to część rządowego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy są oburzeni. Podkreślają, że autostrady nikt się nie spodziewał. Przebieg autostrady nie pokrywa się z drogą krajową nr 50 na wysokości Grójca, uważaną za obwodnicę stolicy dla tirów.

Jak informuje "Gazeta Stołeczna", Piaseczno i Prażmów mobilizują się w sprzeciwie wobec budowy A50. Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz (PO) na Facebooku stwierdził: „W mojej opinii założenia (nowej autostrady) wyglądają raczej na przejaw gigantomanii rządowej spółki”.

Burmistrz wezwał mieszkańców do czujności i udziału w konsultacjach, które trwają do 10 marca. „Już na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę, że przebieg jednego z zakładanych korytarzy ingeruje istotnie w środowisko naturalne i lasy naszej gminy. Przecina cenne przyrodniczo tereny i zielony pierścień Warszawy” – podkreślił burmistrz. Poprosił też zainteresowanych sołtysów o pilne zwołanie rad sołeckich lub zebrań wiejskich w miejscowościach, których dotyczy budowa. Chodzi o Złotokłos, Henryków-Urocze, Runów, Łbiska, Bogatki, Zalesie Górne, Pilawę i Chojnów.

Mieszkańcy mogą sugerować, by nowa obwodnica była w drugim korytarzu, wskazanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To dalej na południe od Warszawy, wzdłuż linii PKP Góra Kalwaria-Czachówek-Tarczyn. Burmistrz Piaseczna powołał zespół urzędników, którzy przygotują analizę urbanistyczną i przyrodniczą. Na jej podstawie samorząd wystosuje do CPK stanowisko w sprawie planowanej trasy.

Nie będzie przebudowy drogi nr 50 w autostradę?

Do wysyłania protestów nawołuje też Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego. „Planują nam autostradę, a przy okazji chcą wyciąć masę Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W Ustanowie trzeba by zburzyć centrum zdrowia z apteką, sklep Grześ i ok. 150 prywatnych domów. Trasa graniczyłaby ze szkołą i przedszkolem. Nie wiadomo, dlaczego nie przewidziano wariantu przebudowy istniejącej drogi nr 50 w autostradę A50” – napisano w odezwie do mieszkańców.

Straty przyrodnicze po prawej stronie Wisły mogą być jeszcze większe. Tam trasa A50 biegnie przez środek Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajduje się m.in. cenne torfowisko Bagno Całowanie.

Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki stwierdził, że droga nr 50 mimo rozbudowy ma za małe parametry. GDDKiA przypomina też, że autostradę A50 na listę planowanych dróg w 2019 r. wpisało Ministerstwo Infrastruktury.

Długość autostrady w zależności od wariantu wynosi od 95 do 110 km. Cały ring wokół Warszawy to ok. 250 km. Od zachodu, północy i wschodu powstanie droga ekspresowa. Budowa ma kosztować 6-7 mld zł.