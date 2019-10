Warszawa pomaga Kazimierzy Wielkiej. Na naprawę szkód po powodzi przekazała 80 tys. zł

- Wywiązujemy się z obietnic danych samorządom i pokazujemy, jak wygląda solidarność – mówił we wtorek Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy odwiedził Kielce, gdzie mówił o wsparciu dla województwa świętokrzyskiego i kandydatów w wyborach parlamentarnych.



"Dotrzymana obietnica i wzór solidarności"

Wsparcie w kampanii wyborczej

Rafał Trzaskowski odwiedził we wtorek Kielce także po to, by wesprzeć w kampanii wyborczej lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej. Jak sam mówił, "spotyka się z samorządowcami po to, aby mówić, jak ważne są te wybory".