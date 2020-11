Warszawa. Ponad tysiąc wakatów w stołecznej policji. Pracownicy poszukiwani

Warszawa. Rekrutacja trwa

W stołecznej policji na osoby marzące o zawodzie policjanta czekają miejsca pracy. Na dzień 1 listopada 2020 r., stan wakatów to 1 254. Rekrutacja prowadzona jest cały czas.

W pierwszej kolejności przyjęcia realizowane są do Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych uzależnione są od liczby wakatów.

- Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a dokumenty przyjmowane są w poniedziałki w godz. 08.30-19.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.30-15.30. w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji ul. Al. Solidarności 126 w Warszawie - przekazał „Super Expressowi” rzecznik prasowy KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Warszawa. Kandydat musi spełnić sześć warunków

Nie każdy chętny do pracy w policji może się jednak do niej dostać. Kandydat jeszcze przed złożeniem papierów musi upewnić się, czy spełnia sześć podstawowych warunków.

Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i musi korzystać z pełni praw publicznych. Aplikujący musi też posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Służbę może pełnić osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach, o ochronie informacji niejawnych.