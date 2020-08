Warszawa. Porzucony mazurski raj. Tajemnicze znalezisko aktywistów

Jak to się stało, że nikt jeszcze nie usiłował zorganizować tu sobie dzikich wczasów? - To niewielki ośrodek, otoczony lasem, nad wodą. Nie jest to jakaś ogromna infrastruktura, jest ochrona, obiekt jest pilnowany i być może to chroni go przed zasquotowaniem - mówi Beniamin Łuczyński, rzecznik prasowy Miasto Jest Nasze.