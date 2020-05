Warszawa. Pościg i strzały na Ursynowie

Pościg ulicami Warszawy zakończony strzałami

Policjanci pełniący służbę po cywilnemu dostali informację, że ktoś próbuje włamać się do jednego z marketów na terenie Ursynowa. Po przybyciu na miejscu zauważyli odjeżdżający sprzed budynku samochód. Mimo sygnałów kierowca nie zatrzymał się, zwiększył prędkość i zaczął uciekać. Jadąc ulicą Pileckiego wjechał na parking. Nie mogąc z niego wyjechać postanowił przebić się przez pas zieleni i uciekać ulicą Kazury.

Kierujący ściganą skodą uderzał w stojące na ulicy samochody, co uniemożliwiało funkcjonariuszom dalszy pościg autem służbowym. Ze względu na brak możliwości manewrowania, zdecydowali się kontynuować pieszo. Wtedy uciekinier spróbował potrącić policjantów. Funkcjonariusze stwierdzając bezpośrednie zagrożenie swojego życia i zdrowia zdecydowali się odpowiedzieć strzałami z broni palnej. Pierwszy strzał ostrzegawczy nie skłonił jednak 37-latka do zatrzymania się, udało się to dopiero po drugim strzale ostrzegawczym w bezpiecznym kierunku i komendzie "stój, bo strzelam!".