Warszawa. Posypały się mandaty za łamanie obostrzeń. Rozdano ich blisko 1,5 tys.

Decyzją rządu od soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce zaczęły obowiązywać zaostrzone zasady bezpieczeństwa . We wszystkich województwach ponownie zamknięte zostały hotele, kina, muzea, teatry oraz obiekty sportowe. W znacznej mierze ograniczona jest też działalność galerii handlowych, gdzie otwarte pozostaną jedynie apteki, drogerie i punkty usługowe. W szkołach przywrócono znowu nauczanie zdalne.

Nowe obostrzenia od soboty. Nie mieliśmy dużo czasu

Warszawa. Efekty patroli. Posypały się mandaty i pouczenia

Z informacji przekazanych przez komisarza Świstaka wynika, że tylko od piątku do niedzieli stołeczni funkcjonariusze wystawili w sumie 1 383 mandaty, a do tego 1 481 pouczeń. Ponadto do sądu skierowano 253 wnioski o ukaranie.