Warszawa. Powstaną energooszczędne przedszkola

"W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, planujemy znacznie zwiększyć liczbę oddziałów w nowych przedszkolach – powstaną nowe miejsca dla nawet kilkuset dzieci. Chcemy, aby w miejscu dotychczas funkcjonujących obiektów o drewnianej konstrukcji, powstały placówki energooszczędne, korzystające - w miarę możliwości - z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do zmniejszenia wydatków na eksploatację. To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt w Polsce" – powiedział prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.