Warszawa. Pożegnanie z Atlantikiem. Kino dziękuje widzom za ćwierć wieku

Byli tacy, którzy wierzyli do końca, że kino z 25-letnim stażem, w najlepszej z możliwych lokalizacji w samym centrum miasta, przetrwa najgorsze chwile w niezmienionej postaci. Nadal w kontynuację działalności wierzą przedstawiciele nowej spółki, która od spółki Viktonex przejmuje budynek przy Chmielnej. Jednak placówka właśnie pożegnała się facebookowym wpisem ze swoimi sympatykami.

"Bardzo dziękujemy naszym wiernym Widzom. Przez lata gościliśmy w naszych salach wiele pokoleń Kinomanów. To właśnie Wy nadaliście temu miejscu ten niezwykły klimat! Ostatni rok był dla nas bardzo ciężki. Jednak dzięki wielu ciepłym słowom oraz zaangażowaniu Widzów czuliśmy się potrzebni! Będzie nam tego bardzo brakowało" - czytamy na stronach kina Atlantic w mediach społecznościowych.

To pożegnanie od dotychczasowego operatora, spółki Viktonex, która straciła prawa do najmu budynku Atlantica. Obiekt przejmuje spółka Max Film. Według jej prezesa kino jednak będzie działać, jednak tymczasem to niemożliwe w związku z koronawirusem i zakazem organizowania pokazów filmowych.